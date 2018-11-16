Посол РФ в Минске пояснил вопрос о размещении военной базы в Белоруссии

Москва, 16 ноября. Российские власти с 2015 года ни разу не предлагали Минску разместить на территории Белоруссии военную базу. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, комментируя недавнее заявление президента республики Александра Лукашенко.

«Могу заявить следующее: с 2015 года никто ни в открытом режиме, ни в закрытом режиме никаких предложений по размещении российской военной базы в Республике Беларусь не делал», — пояснил он журналистам.

Ранее Лукашенко заявил о том, что Белоруссия находится в военно-политическом союзе с Россией, поэтому не видит никакого смысла размещать на своей территории российские базы. По его словам, российские самолеты могут достигнуть территории Белоруссии за 3-5 минут. Кроме того, Минск, как утверждает Лукашенко, вполне может самостоятельно обеспечить должный уровень безопасности, будучи союзником России.