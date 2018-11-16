Вернуться домой: кто помогает восстановлению Сирии, а кто затягивает отъезд беженцев на родину

Беженцы каждый день возвращаются на территорию Сирийской Арабской Республики — 1 млн 720 тысяч человек снова обретают свои дома и налаживают быт. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, только за прошедшие сутки из Ливана и Иордании на родину вернулись более 1,2 тысячи жителей САР.

О текущих новостях по восстановлению страны рассказали на совместном заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики в пятницу, 16 ноября, в Москве.

«Сирийское правительство уделяет внимание экономическому развитию, промышленным городам и районам», — отметил представитель межведомственного координационного штаба Сирии Мутез Каттан.

В процессе строительства находятся 2598 предприятий, уточнил он, 1164 уже запущены в работу, выделено 5820 участков, промышленные зоны достигли объема инвестиций в 761 млрд сирийских фунтов. В промышленных районах республики действует 236 инвестиционных проекта. На малые и средние предприятия выделено 13 млрд сирийских фунтов в качестве поддержки. К своей работе вернулись восстановленные или вновь запущенные в работу 13 315 предприятий провинции Алеппо.

Сирийское правительство не сбавляет темп в восстановлении важных объектов инфраструктуры, отметили на заседании: на прошлой неделе после ремонта заселены 123 жилых дома и два медучреждения, детский сад, четыре хлебопекарни, три электроподстанции. Еще в 322 населенных пунктах страны идет восстановление школ, водонасосных станций, жилых домов, культурных сооружений, медицинских учреждений.

В министерстве экономики и внешней торговли САР рассказали о нескольких программах, которые помогут вернуть жителям постоянный доход и стабильную жизнь. Одна из программ занятости населения поддерживает молодежь — предоставляет субсидии на период обучения и гарантирует заключение контракта с будущим работодателем минимум на год.

Другая программа занятости нуждающихся в работе частично или полностью компенсирует заработные платы работникам предприятий. Еще одна программа подготовки предпринимателей обеспечивает подготовку молодых бизнесменов до и после обучения, обеспечивает связь с банками, консультирует деловые проекты и помогает начинающему бизнесу закрепиться на рынке.

Специальный комитет проводит мониторинг рынков труда, привозит бизнесменов на тематические выставки и помогает продвигать свои товары и услуги. Уже 150 малых и средних проектов смогли засветиться на выставках благодаря поддержке правительства. Правда, без достаточного финансирования возникает много трудностей, посетовали в министерстве экономики и внешней торговли, но работа над созданием деловой среды и торговых мест не прекращается.

Сирийские студенты продолжат учиться в российских вузах: в совместных планах России и САР — обмен студентами и преподавателями, подготовка и переподготовка кадров, которые примут участие в восстановлении Сирии. В 2018 году 543 сирийца поступили на бюджетные отделения разных учебных заведений России, рассказали на заседании в Москве.

Помимо России, к активной помощи скоро может присоединиться Норвегия. Норвежцы готовы поставлять гуманитарную помощь, создавать условия для возвращения сирийских беженцев, вместе с русскими восстанавливать школы, больницы, объекты инфраструктуры в городах САР.

«Этот акт доброй воли имеет большое значение. Рассчитываем, что и другие европейские страны поддержат благородный порыв норвежцев», — сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

При этом ряд западных столиц по-прежнему демонстрирует неготовность заниматься практическими вопросами содействия Сирии и возвращения беженцев. Возможно, для того, чтобы использовать беженцев с правом голоса и, удерживая их вне территории САР как можно дольше, добиться ухода Асада, отметили в МИД РФ.