Тунис угрожает стать новой горячей точкой Северной Африки

Тунис, 16 ноября. Кризис в Тунисе дает основания предположить, что страна превращается в новую горячую точку Северной Африки, заявил эксперт Ассоциации военных политологов, член экспертного совета ОО «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Перенджиев отметил, что ситуация на территории Туниса продолжает ухудшаться. В стране растет безработица, и снижается уровень безопасности. Жители выходят на улицы с протестами целыми группами. При этом властям страны придется ужесточить условия жизни для населения, как этого требуют в Международном валютном фонде для выделения нового транша.

По мнению эксперта, страну ждет значительный упадок экономики, который будет сопровождаться активизацией террористических формирований, которые будут стараться вербовать сторонников среди митингующих.