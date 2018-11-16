Тунис угрожает стать новой горячей точкой Северной Африки
Тунис, 16 ноября. Кризис в Тунисе дает основания предположить, что страна превращается в новую горячую точку Северной Африки, заявил эксперт Ассоциации военных политологов, член экспертного совета ОО «Офицеры России» Александр Перенджиев.
Перенджиев отметил, что ситуация на территории Туниса продолжает ухудшаться. В стране растет безработица, и снижается уровень безопасности. Жители выходят на улицы с протестами целыми группами. При этом властям страны придется ужесточить условия жизни для населения, как этого требуют в Международном валютном фонде для выделения нового транша.
По мнению эксперта, страну ждет значительный упадок экономики, который будет сопровождаться активизацией террористических формирований, которые будут стараться вербовать сторонников среди митингующих.
«Экономический кризис в Тунисе давно приобрел системный характер, и очередной рост безработицы был вполне предсказуем, — приводит слова Перенжиева «Экономика сегодня». — Судя по тенденциям, складывается стойкое впечатление: это государство медленно, но верно трансформируется в новую горячую точку Северной Африки».