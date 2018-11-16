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Тунис угрожает стать новой горячей точкой Северной Африки

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Тунис угрожает стать новой горячей точкой Северной Африки

Тунис, 16 ноября. Кризис в Тунисе дает основания предположить, что страна превращается в новую горячую точку Северной Африки, заявил эксперт Ассоциации военных политологов, член экспертного совета ОО «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Перенджиев отметил, что ситуация на территории Туниса продолжает ухудшаться. В стране растет безработица, и снижается уровень безопасности. Жители выходят на улицы с протестами целыми группами. При этом властям страны придется ужесточить условия жизни для населения, как этого требуют в Международном валютном фонде для выделения нового транша.

По мнению эксперта, страну ждет значительный упадок экономики, который будет сопровождаться активизацией террористических формирований, которые будут стараться вербовать сторонников среди митингующих.

Тунис угрожает стать новой горячей точкой Северной Африки

«Экономический кризис в Тунисе давно приобрел системный характер, и очередной рост безработицы был вполне предсказуем, — приводит слова Перенжиева «Экономика сегодня». — Судя по тенденциям, складывается стойкое впечатление: это государство медленно, но верно трансформируется в новую горячую точку Северной Африки».

Автор: Катерина Иванова
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