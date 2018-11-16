Сирия сегодня: в лагере «Рукбан» за месяц погибло 100 человек, более 1200 беженцев вернулись на родину

Сирия, 16 ноября. За месяц в лагере беженцев «Рукбан» от болезней и отсутствия медикаментов погибло более 100 человек. За сутки в САР вернулись 1200 граждан. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Гуманитарная катастрофа в «Рукбане»

За последний месяц в расположенном в 55-километровой зоне безопасности вокруг базы США «Ат-Танф» лагере «Рукбан» погибло более 100 человек. Причиной смертей стали болезни и отсутствие медикаментов, заявил представитель Минздрава России Сергей Грабчак.

По его словам, из-за критической санитарно-эпидемиологической обстановки в лагере существует вероятность вспышки инфекционных заболеваний. И это при том, что медицинской помощи беженцы практически не получают.

«Все эти обстоятельства ведут к высокой смертности. Только за прошедший месяц в «Рукбане» погибло более 100 человек. Подтверждаю тяжелую, катастрофическую ситуацию в «Рукбане», — заявил Грабчак.

Напомним, 3 ноября военная полиция России сопроводила гумконвой ООН из Дамаска до 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы. Безопасность с воздуха обеспечивали российские ударные вертолеты. Представители ООН доставили в лагерь продукты питания, продовольственные товары, лекарства и предметы первой необходимости. Общий вес — 450 тонн.

Беженцы возвращаются в Сирию

За минувшие сутки чуть больше 1200 беженцев вернулись в Сирию из-за границы. Они шли с двух направлений — через границу Ливана и Иордании, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Савченко.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 1233 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 108 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 1125 человек», — подчеркнул он.

Более того, в места постоянного проживания беженцев в течение суток вернулись 284 сирийских гражданина, из них в Восточную Гуту (Дамаск) возвратились 28 человек.

Обстановка в зонах деэскалации

За сутки российские специалисты комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали восемь случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«За сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — пять, Латакия — три. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Хама — четыре, Алеппо — один», — значится в документе.

Кроме того, российские специалисты провели гуманитарную акцию в населенном пункте Эль-Гасбия (провинция Хомс). Там местные жители получили 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.