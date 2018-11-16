Кузнецова рассказала, сколько российских детей остается в тюрьмах Ирака

Москва, 16 ноября. Более ста российских детей боевиков ИГ1 остаются в тюрьмах Ирака. Об этом в пятницу заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, половину детей планируется вывезти первым же рейсом, как только будут подготовлены документы. После этого российские власти будут решать вопрос репатриации оставшейся части маленьких заключенных.

«Речь идет о чуть более ста детях, которые находятся в иракских тюрьмах. У нас проведен сбор документов, мы нашли родственников, идентифицировали каждую личность», — отметила Кузнецова, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что речь идет о детях, чьи родители примкнули к террористической группировке «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и вывезли их в Ирак. После того, как правительственные силы разгромили боевиков, исламисты бежали из Мосула, бросая своих детей. Ранее сообщалось, что благодаря участию чеченских властей удалось вернуть в Россию свыше 100 женщин и детей из Ирака и Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.