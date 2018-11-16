Ситуация критическая: экс-депутат Рады разрушил мечты Гройсмана о новом транше от МВФ

Киев рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) новый денежный транш. Об этом рассказал действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, финансы будут направлены в том числе и на улучшение качества государственного управления. Премьер сообщил, что получение очередного транша запланировано на декабрь, деньги помогут обеспечить стабильность в стране.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей разрушил мечты Гройсмана о новом транше от международной кредитной организации. По его словам, денег не будет до тех пор, пока на Украине не пройдут выборы главы государства.

«Во-первых, [внешний] долг уже больше 76 миллиардов долларов. И львиную долю этих долгов взяло постмайданное правительство. Во-вторых, что касается выделения денежных средств, я не верю, что Международный валютный фонд выделит хоть какой-то транш до окончания президентской кампании. Практика МВФ показывает, что в условиях неопределенной политической ситуации, а сегодня именно такая сложилась на Украине, организация не выделяет финансовые ресурсы для таких государств», — подчеркнул бывший парламентарий.

Он также обратил внимание на тот факт, что Киев перераспределил финансовые ресурсы таким образом, чтобы обеспечить всем необходимым ВСУ. Сделано это было за счет рядовых украинцев — было сокращено значительное количество социальных программ. Бывший депутат Рады исключил вероятность того, что следующий транш будет направлен на развитие Украины.

«Я думаю, если МВФ и выделит деньги, то после проведения президентских выборов. Если, конечно, они пройдут и каким-либо образом завершатся. Во что тоже очень трудно верится. Ситуация в экономике критическая. То, что сегодня не выплачиваются пенсии в Донбассе, связано с огромным дефицитом бюджета пенсионного фонда — колоссальная нехватка финансовых ресурсов. При этом в бюджете прописано двухсотмиллиардное финансирование армии, но не пересматривается стратегия экономического развития Украины.

Опять верстается бюджет с огромным финансированием армии. Это делается за счет социальных программ, которые ликвидируются. Украина нуждается в финансовых ресурсах, но эта нужда обусловлена необходимостью временно залатать дыры, нежели потребностью обеспечить рост экономики», — резюмировал Спиридон Килинкаров.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на реформы в стране. Так, в этом году Киев выполнил одно из требований — повышение цен на газ для населения — и за это получит от кредиторов очередной транш в размере около 3,9 миллиарда долларов.