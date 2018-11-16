Киевский завод похвастался изготовленным из стали НАТО экспериментальным БТР

Киев, 16 ноября. «Киевский бронетанковый завод» изготовил экспериментальный корпус БТР-3ДА из бронированной стали производства НАТО. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

В пресс-службе предприятия сообщили, что бронетранспортер будет направлен на полигон для проведения испытаний в ближайшее время. БТР оснащен 30-миллиметровой пушкой ЗТМ-1, которая имеет скорострельность 330 выстрелов в минуту, а также автоматическим гранатометом.

Специалисты предприятия похвастались, что использование стали стран НАТО позволит не зависеть от одного поставщика и диверсифицировать производство. Однако эксперты связывает это с тем, что военно-промышленный комплекс страны просто не в состоянии производить не только сталь, но и компоненты для современного оружия.

Ранее замкомандующего по логистике Сухопутных войск вооруженных сил Украины Юрий Толочный заявил, что новые военные танки «Укроборонпрома» представляют собой модернизированные советские машины, на которых невозможно воевать.

По его словам, танк Т-64 «Булат» оказался неэффективным и его списали из- за большого веса и слабого двигателя. Толочный подчеркнул, что ОПК страны не может производить никакую современную военную технику.

«Вся модернизация заключается в разборке старых советских танков, покраске и замене устаревших комплектующих на менее старые», — рассказал Толочный журналистам.

Также о проблемах производства оружия на Украине говорит тот факт, что Киев получает все оружие из-за рубежа. Так, военную помощь Украине оказывают Канада и США. Оттава заявила, что пришлет украинским властям снайперского оружия на 770 тысяч долларов. Власти США также пообещали выделить Украине 7,2 миллионов долларов на военные расходы.

Ранее военный эксперт Тарас Чмут заявил, что украинские власти не могут отказаться от покупок российского оружия, которое они вынуждены покупать окольными путями.