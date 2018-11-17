Дамаск, 17 ноября. Председатель Совета министров Сирии Имад Хамис поучаствовал в запуске солнечной электростанции, мощность которой составила 1,26 МВт. Этого достаточно для обеспечения 500 домов. Кроме того, новая электростанция позволит сэкономить 500 тонн горючего. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), присутствовавший на мероприятии.

В рамках своего выступления Хамис объявил о строительстве городка по продаже автомобилей в районе Ад-Двейр. Этот город будет возведен на площади 145 гектаров.

По словам министра, в промышленном городе Адра будет построен новый жилой квартал на 60 тысяч квартир.

Присутствовавший на мероприятии министр местного самоуправления и экологии Сирии Хусейн Махлюф заявил в беседе с журналистами, что 65% квартир этого квартала будет выделено рабочим и их семьям, еще 25% достанется администрации, 10% получат частные лица.

Министр электроэнергетики Сирии Мухаммад Харбутли со своей стороны сообщил, что световая солнечная станция является первым шагом для начала широкого использования возобновляемых источников энергии.

Напомним, что в данный момент в сирийской республики активно продолжается восстановление нефтегазового и электроэнергетического сектора, несмотря на все проблемы.

Россия продолжает оказывать посильную помощь в восстановлении разрушенной в Сирии инфраструктуры. В ближайшее время планируется участие в реализации ряда мероприятий, направленных на модернизацию газотранспортных сетей САР, нефтепроводов, четырех крупнейших в стране элетрических станций, а также газовых и нефтяных скважин.

Реализация программы по восстановлению страны привлечет огромное количество сирийских беженцев, которые были вынуждены покинуть родину. Кроме того, сирийским властям удастся обеспечить трудоустройство для значительного количества специалистов, которые из-за продолжительных военных действий остались без возможности заработать себе на хлеб и прокормить свою семью.