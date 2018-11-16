«У Киева проблемы с безопасностью»: в ЕС отреагировали на детские лагеря радикалов

Киев, 16 ноября. Сообщения в СМИ о летнем лагере в Тернопольской области на Украине, где детей обучают стрелять по жителям Донбасса, заинтересовали Евросоюз. В ЕС призвали Киев осудить подобные действия и соблюдать международные обязательства в отношении защиты детей.

Ранее телеканал Euronews показал, как в детском лагере в Тернопольской области детей в возрасте от восьми до 16 лет обучают стрельбе из автомата Калашникова. «Вожатыми» у молодого поколения числятся члены молодежной ультраправой радикально-националистической партии «Свобода». «Воспитатели» дают детям наставления, в том числе заявляют, что якобы по жителям Донецкой и Луганской народных республик можно стрелять, объясняя это тем, что они — «людьми не считаются». Телеканал отметил, что детские лагеря праворадикальных групп поддерживаются министерством молодежи и спорта Украины.

«Мы видели сообщения, на которые вы ссылаетесь. Украина столкнулась с известными проблемами безопасности с 2014 года», — приводит РИА Новости слова чиновника в структурах Евросоюза.

Он подчеркнул, что Киев должен обеспечить соблюдение существующих международных обязательств в отношении защиты детей и бороться с разжиганием ненависти. Кроме того, по его словам, в министерстве молодежи и спорта пояснили, что лагерь в Тернопольской области не получал финансирования от власти.

«В то же время мы ожидаем, что украинские власти осудят подобные действия, предотвратят их в будущем и примут меры в отношении доказанных случаев», — добавил чиновник.

Ситуация на юго-востоке Украины обострилась в 2014 году после госпереворота в стране. После силовой смены власти в Киеве на территории ДНР и ЛНР прошли референдумы о самоопределении, по итогам которых большинство жителей республик поддержали независимость республик Донбасса. Луганск и Донецк отказались подчиняться новой власти в Киеве, в ответ Украина начала вести против республик военную операцию. По последним сообщениям, в результате вооруженного конфликта в регионе погибли более 10 тысяч человек.