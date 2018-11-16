«Тигр развернется и шавку прихлопнет»: Клинцевич эмоционально отреагировал на пиратство Украины в Азовском море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей, какие действия может предпринять Москва в отношении пиратского поведения Украины в Азовском море.

«Возможно ли перекрытие доступа в Азовское море или какие-то другие меры?» — спросил корреспондент ФАН. «Ситуация отслеживается в строгом соответствии с международным морским законодательством и правом», — отреагировал Песков.

Представитель президента РФ заверил, что Москва предпримет все меры для защиты российских мореплавателей — как юридических, так и физических лиц.

Ранее появилась информация, что пограничная службы Украины задержала 15 судов за заходы в порты Крыма. Всего, по данным источников, в поле зрения украинских пограничников находятся около тысячи судов — в основном тех, которые обслуживают крымские порты. Киев заявляет, что эти суда якобы «покушаются» на суверенитет Украины тем, что заходят в «оккупированный» Крым.

В России поведение Киева сочли пиратством, а президент России Владимир Путин назвал абсолютно незаконным задержание Украиной российских и иностранных кораблей в Азовском море.

Также в СМИ появилось заявление члена комитета по обороне Совета Федерации Франца Клинцевича, который отметил, что Россия в считанные минуты может перекрыть Азовское море для украинских судов.

В некоторых телеграм-каналах прозвучали обвинения в адрес Клинцевича, что он якобы выступил вразрез с заявлением российского МИД. В МИД РФ заявили, что Москва не планирует наращивать военную мощь в Азовском море, хотя, по словам заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, Украина создает в этом регионе «тревожную ситуацию».

«Никакого противоречия с позицией МИД РФ в моем заявлении не было и нет, — отметил в комментарии ФАН сенатор Франц Клинцевич. — Я не говорил, что мы перекроем Азовское море, я лишь подчеркнул, что у нас есть такая возможность».

По словам сенатора, пиратское поведение Украины в отношении мореплавания в Азове неприемлемо и в Киеве должны знать, что у России есть достаточно ресурсов, чтобы повлиять на ситуацию в полном соответствии с международным правом.

«В любом случае — это известный факт, что у Украины нет никаких шансов противостоять нам. Я не делал никаких политических заявлений, я просто констатировал общеизвестные факты, — подчеркнул член Совфеда. — Мы имеем с Украиной двусторонние отношения по Азову, это наше с ними внутреннее море. И главный мой посыл — поведение Киева наносит и экономический, и политический, и имиджевый ущерб России. На это невозможно не реагировать, это нельзя забалтывать. Поведение Украины нетерпимо и просто контрпродуктивно — такова моя точка зрения».

По словам Франца Клинцевича, весь расчет Украины — на провокации, а действия Киева в Азовском море — это очередная попытка спровоцировать Россию.

«Знаете, на что это похоже? Лежит тигр, а шавка через решетку пытается его укусить. И хотя эта шавка ничего из себя не предоставляет, укусить она может, и довольно больно. Но тогда, прошу прошения за такое сравнение, — тигр развернется и шавку просто прихлопнет лапой», — эмоционально сказал сенатор.

По словам Клинцевича, при этом определенные силы на Западе активно подзуживают Киев.

«Там буквально кричат: «Давай-давай, укуси! Кусай за хвост!» Я считаю, что отсутствие реакции на такое поведение наносит ущерб Российской Федерации, и говорю, что у нас есть возможности на это отреагировать. А уж как поступит Россия — это, естественно, будет решать политическое руководство страны», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Украина в 2018 году взяла курс на наращивание военной группировки в Азовском море под предлогом, что это необходимо, чтобы отразить возможную «агрессию» России. Крым воссоединился с Россией в 2014 году по воле его жителей и, как неоднократно подчеркивалось в Москве, в полном соответствии с международным правом.