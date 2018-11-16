«Уехали все, у кого еще есть деньги»: Раймонд Паулс рассказал, почему люди бегут из Латвии

Рига, 16 ноября. Всемирно известный композитор Раймонд Паулс латвийского происхождения рассказал, почему вся его семья покинула страну вслед за остальными 300 тысячами латвийцев. Численность населения страны ежегодно сокращается на десятки тысяч человек, а показатель убыли населения стремительно растет.

По данным Центрального статистического управления Латвии, население страны составляет 2 млн человек, более 300 тысяч покинули страну за последние годы. Ежедневно из страны уезжают около 60 граждан.

«Все уехали. Такая тенденция — у всех, у кого есть деньги», — рассказал композитор в комментарии Jauns.lv.

Паулс добавил, люди бегут из страны в поисках лучшей жизни. Композитор рассказал, что его внучки учатся в лучших американских вузах, одна уже закончила, а другая выпустится в следующем году. Семья дочери говорит на английском языке, так как муж – иностранец. По словам маэстро, теперь они все люди Америки.

«Я по этому поводу улыбаюсь, но «Вей, ветерок» (песня на стихи Яниса Райниса) они не поют. Там — другая музыка», — добавил Паулс.

Население Латвии уменьшается не первый год, при этом темп сокращения населения растет год за годом во всех городах страны, кроме Риги. По данным 1991 года, население страны составляло 2,6 млн человек. Сейчас этот показатель снизился до 2 млн. С 1990 года численность молодежи в стране снизилась почти в два раза.

Как ранее заявил глава Профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис, в 2017 году Латвия заняла третье место по скорости сокращения численности населения в ЕС.

В 2014 году население страны сократилось на 0,77% или 15,4 тысячи человек, в 2015 году этот показатель составил 0,86% или 17,1 тысячи человек. Правительство Латвии принимает ряд мер для увеличения рождаемости. Так, вводятся программы поддержки материнства, однако эти меры не влияют на общую тенденцию.