Путин поручил развивать самбо в России

Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину создать оргкомитет по празднованию 80-летия самбо. Датой рождения единоборства, напомним, принято считать 16 ноября 1938 года.

Правительству РФ поручено предпринять дополнительные меры для более массового вовлечения россиян в занятия самбо, говорится в сообщении, размещенном на официальном правовом портале РФ. Кроме того, Путин поручил улучшить механизм оказания государственной поддержки членам сборных России по самбо. Данный вид единоборства должен становиться популярнее у молодежи.

Напомним, самбо — это акроним словосочетания «самооборона без оружия». В список видов спорта, культивируемых в СССР, его внесли в 1938 году. Самбо включает в себя приемы и тактики из других видов единоборств.

Отметим также, что российский лидер Владимир Путин занимался самбо с 11 лет, впоследствии будущий президент РФ стал больше времени уделять дзюдо, в котором достиг значительных успехов.