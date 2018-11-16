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«Хрустят, трещат и мусорят»: в Госдуме предложили запретить попкорн в кинотеатрах

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«Хрустят, трещат и мусорят»: в Госдуме предложили запретить попкорн в кинотеатрах

Москва, 16 ноября. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил запретить проносить в зрительный зал кинотеатров попкорн.

По словам депутата, зрители могут приходить в кинотеатр и отдыхать, питаться до сеанса. Но в зрительный зал с «пятилитровыми бадьями попкорна» Свищев предложил не пускать. Парламентарий отметил, что во время просмотра фильма зрители хрустят, шумят, раскидывают еду, мусорят.

«Если у тебя нет с собой огромной банки с попкорном, значит, ты не пришел в кинотеатр. И все сидят хрустят, трещат, пьют», — заявил Свищев в комментарии  Агентству городских новостей «Москва».

Свищев привел данные исследования, согласно которому человек за просмотром фильма съедает в разы больше пищи, чем он привык. Парламентарий отметил, что бороться с привычкой есть в кинотеатре будет сложно, но попробовать необходимо. Свищев также привел в пример, что в Советском Союзе такой проблемы не было – никто не проносил в кинотеатры еду.

Автор: Софья Куликова
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