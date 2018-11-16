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Более 1200 сирийцев вернулись на родные земли за прошедшие сутки

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Более 1200 сирийцев вернулись на родные земли за прошедшие сутки

Москва, 16 ноября. Процесс возвращения беженцев на территорию Сирии значительно оживился, отметили в министерстве обороны РФ.

За прошедшие сутки из Ливана и Иордании на родину вернулись более 1,2 тысячи беженцев, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев Владимир Савченко на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

Более 1200 сирийцев вернулись на родные земли за прошедшие сутки

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 1233 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 108 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 1125 человек», – уточнил Савченко.

Кроме того, за прошедшие сутки в Сирии в места постоянного проживания возвратились 284 сирийских гражданина, из них в Восточную Гуту (провинция Дамаск) возвратились 28 человек. Кроме того, через пункт пропуска «Сальхиях» к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 256 человек.

Более 1200 сирийцев вернулись на родные земли за прошедшие сутки

Добавим, что тяжелая ситуация сохраняется в лагере беженцев «Рукбан» — там остаются порядка 50 000 человек.

Автор: Евгения Авраменко
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