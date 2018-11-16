Более 1200 сирийцев вернулись на родные земли за прошедшие сутки

Москва, 16 ноября. Процесс возвращения беженцев на территорию Сирии значительно оживился, отметили в министерстве обороны РФ.

За прошедшие сутки из Ливана и Иордании на родину вернулись более 1,2 тысячи беженцев, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев Владимир Савченко на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 1233 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 108 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 1125 человек», – уточнил Савченко.

Кроме того, за прошедшие сутки в Сирии в места постоянного проживания возвратились 284 сирийских гражданина, из них в Восточную Гуту (провинция Дамаск) возвратились 28 человек. Кроме того, через пункт пропуска «Сальхиях» к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 256 человек.

Добавим, что тяжелая ситуация сохраняется в лагере беженцев «Рукбан» — там остаются порядка 50 000 человек.