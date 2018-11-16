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Путин договорился о предстоящих контактах с президентом Киргизии

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Путин договорился о предстоящих контактах с президентом Киргизии

Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом в пятницу сообщила администрация Кремля.

«Главы государств условились о предстоящих контактах», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Путин направил своему коллеге телеграмму, в которой поздравил его с 60-летием.

В начале недели российский лидер ратифицировал протокол о включении Киргизии в ЕАЭС. Сам протокол был подписан в Сочи 14 мая.

Сооронбай Жээнбеков возглавляет страну с ноября 2017 года. На своем посту он сменил Алмазбека Атамбаева. Россия стала первой страной, которую посетил Жээнбеков в качестве президента Киргизии.

Автор: Антон Соколов
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