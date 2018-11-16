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Бывшую землю Минобороны у Кремля купили за 2,4 млрд рублей

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Бывшую землю Минобороны у Кремля купили за 2,4 млрд рублей

Москва, 16 ноября. Комплекс зданий и 1,3 гектара земли в Москве на Садовнической улице недалеко от Кремля, которые ранее принадлежали Минобороны РФ, были куплены с аукциона за 2,4 миллиарда рублей.

Трансляцию торгов вела государственная корпорация «Дом.рф». Лот достался ООО «Ситизен». Начальная стоимость зданий и земли составляла 1,2 миллиарда рублей. Лот включал в себя территорию на острове Балчуг, а также 15 зданий и сооружений площадью свыше семи тысяч квадратных метров.

Комплекс и земельный участок являются зоной объектов культурного наследия. Новое строительство на данной территории возможно только после согласования проекта планировки территории, получения градостроительного плана земельного участка и архитектурно-градостроительного решения.

Автор: Василий Котов
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