В одном окопе с армией: эксперт отметил вклад военторга в рост авторитета ВС РФ

Выступая на мероприятии в Центральном театре Российской Армии в честь 100-летия военной торговли, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что бренд «Армия России» сегодня пользуется большой популярностью даже за рубежом.

«Одежду под этим брендом носят все: и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины, и пожилые люди. Когда я вижу этот бренд далеко за рубежом, мне приятно, что его делала наша военная промышленность», — сказал глава оборонного ведомства, отметив, что его часто спрашивают, «нельзя ли получить что-то дополнительно» из продукции под брендом «Армия России».

Последний такой вопрос Сергею Шойгу недавно задавали в Китае.

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, столь стремительный рывок российской военной торговли и бренда «Армия России» обусловлен мощным развитием российской военной сферы в целом.

«Руководству министерства обороны в последние годы удалось сущностно изменить не только содержание российской армии, но и военную торговлю. И надо отметить, что именно в недрах военной торговли родились многие идеи относительно военной формы российских военнослужащих», — сказал военный обозреватель в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Виктор Баранец рассказал, что побывал во многих странах и во многих гарнизонах России и благодаря новой маркетинговой стратегии военторга всюду встречал бренд «Армия России».

«Приметы российской армии сегодня можно встретить даже в гражданских магазинах. А помните, раньше мы клацали языком и говорили: «Посмотрите, как американцы пропагандируют свою армию! У них на каждом перекрестке можно купить армейскую футболку»? Тогда мы подобным не занимались. А теперь занимаемся, и очень успешно. Теперь одежду и другую продукцию с лейблом военторга может купить любой желающий в любой точке. И тут действительно есть чем гордиться», — отметил полковник в отставке.

Виктор Баранец подчеркнул, что таким способом военторгу удалось приковать внимание людей со всего мира к российской армии и нарастить ее авторитет.

«Военторг все время был в одном окопе с армией. Но армия России и без военторговских методов заработала себе авторитет, — считает собеседник ФАН. — Мы помним годы Сердюкова (Анатолий Сердюков — бывший министр обороны РФ. — Прим. ФАН), когда армия была в унынии, была посмешищем, погрязшим в коррупционных скандалах. Но после присоединения Крыма к России, произошедшего по воле крымского народа при блистательной охранной операции наших военных, которые не дали случиться побоищу на полуострове, а также после операции в Сирии авторитет российской армии возрос до небес».

Военный эксперт отметил, что авторитет армии России сегодня даже выше, чем был в годы СССР.