Адвокат Петросяна раскрыл, чего боится Степаненко после развода

Москва, 16 ноября. Хамовнический суд Москвы официально расторг брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Адвокат юмориста Сергей Жорин рассказал, чего боится уже бывшая супруга Петросяна.

Ни Степаненко, ни Петросян в Хамовнический суд Москвы на рассмотрение дела об их разводе не явились. Адвокат отметил, что принято всем приходить на церемонию вступления в брак, а развод является «не самым приятным мероприятием». Однако защита добавила, что Петросян будет рад новости о разводе. По словам Жорина, у юмориста открывается новая страница в жизни. Он уточнил, что Степаненко и ее адвокат намерено затягивали бракоразводный процесс.

«Затягивая процесс, она опасается, что Петросян снова вступит в брак, — приводит слова Жорина KP.Ru. — Могу сообщить, что обоснованно опасается. Степаненко позиционирует себя как человека, глубоко верующего. А обида не может двигать верующим человеком. Нас религия учит прощать. Было бы за что».

Адвокат подчеркнул, что с точки зрения закона, брак юмористов расторгнут, и Петросян имеет право вступить в новый брак.

«Есть ли желание? Лучше спросить у него. Петросян новости о разводе порадуется, — констатировал представитель защиты. — Он, собственно, и так не унывает: залы у него битком, зритель идет».

Жорин добавил, что как супруги Петросян и Степаненко уже не жили больше 15 лет, однако их творческих союз сохранялся. Он убежден, что «тайным вероломным обращением в суд» бывшая супруга сама все разрушила.

Ранее пользователи Сети предложили Петросяну стать новым героем шоу «Холостяк».