Пушков рассказал о последствиях принятия украинской резолюции по Крыму в ГА ООН

Комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию Украины, в которой говорится об «ущемлении прав человека в Крыму». Как пояснил Федеральному агентству новостей председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, данная резолюция не имеет никакого отношения к объективной ситуации с правами человека на российском полуострове.

«Эта тема используется американцами как инструмент давления на Россию, поэтому они стараются постоянно будировать вопрос о Крыме в Организации Объединенных Наций», — заявил сенатор.

Пушков пояснил настойчивость США их обеспокоенностью политическим раскладом в Старом Свете.

«В Европе эта тема постепенно сходит на нет, — рассказал сенатор. — Европейцев, кроме разве что Польши, Англии, Швеции, стран Балтии и собственно самой Украины, вопрос принадлежности Крыма особо не волнует. Формально они не признают его вхождение в Россию, но не более того».

В ООН голосуют за такого рода резолюции практически всегда страны, связанные союзническими обязательствами с Америкой, или те, кто финансово зависит от нее, отметил собеседник ФАН. Такого рода проявление лояльности позволяет им потом просить у Вашингтона соответствующие бонусы. Иными словами, у этих стран, которым нет никакого дела до Крыма, появляется возможность «продать» США свою позицию.

Что касается практических последствий принятия этой резолюции для РФ, то, как пояснил сенатор, это решение не Совета Безопасности ООН, имевшее бы обязательный характер, и даже не в целом Генеральной ассамблеи, а одного из ее комитетов.

«Резолюции такого рода имеют рекомендательно-консультативный характер. Она носит лишь характер информационного воздействия на мировое общественное мнение для создания неблагоприятного имиджа России», — подчеркнул Алексей Пушков.

Резолюция по правам человека в Крыму принимается Третьим комитетом Генеральной ассамблеи ООН в третий раз подряд. При этом в нынешнем году число проголосовавших за резолюцию незначительно снизилось до 67 стран (в 2016 и 2017 годах за нее проголосовали 70 стран). Против украинской резолюции проголосовали 26 стран, а еще 82 государства воздержались.