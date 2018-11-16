Защита Петросяна надеется, что Степаненко после развода пойдет на переговоры по имуществу

Москва, 16 ноября. Защита российского артиста Евгения Петросяна надеется, что после развода бывшая супруга юмориста Елена Степаненко пойдет на переговоры по вопросу о разделе имущества. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

В противном случае, по словам Жорина, раздел имущества может затянуться на несколько месяцев. Как пояснил адвокат, изначально Степаненко отказывалась «сесть за стол» лишь по той причине, что пыталась оттянуть саму процедуру развода: для нее было важным оставаться в статусе супруги Петросяна.

«У меня есть свое мнение, не знаю, насколько оно правильное, — говорит Сергей Жорин. — Я действую с точки зрения логики. Она пыталась до сегодняшнего дня всячески затянуть вопрос расторжения брака. Для нее было важно остаться в браке с Петросяном, поэтому она и затягивала процесс раздела имущества, поскольку эти два требования рассматривались в рамках одного производства. Поэтому мы и заявили на предыдущем заседании о выделении развода в отдельное производство. Суд нас поддержал, мы разделили два требования и сегодня по одному из них поставлена точка. Поэтому у меня есть надежда, что после сегодняшнего дня Степаненко все же перестанет затягивать этот процесс, и мы продвинемся».

16 ноября Хамовнический суд Москвы развел звездную пару — Елену Степаненко и Евгения Петросяна. Также был снят арест со счетов Петросяна, чтобы он мог свободно ими пользоваться. При этом сделки с имуществом по-прежнему под запретом. В пятницу была только составлена его опись, следующий этап — оценка.

Сторона Петросяна неоднократно предлагала сесть за стол переговоров и поделить имущество без судебного разбирательства, путем подписания соглашения. Однако Степаненко категорически отказалась не только вести переговоры, но и давать развод без суда: такое было возможно, поскольку у пары нет детей.