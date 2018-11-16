«Имеет право на ошибку»: актер Баринов оправдал Черчесова после рекордного поражения

Москва, 16 ноября. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал рекордсменом по статистике проигрышей национальной сборной после поражения в товарищеском матче со сборной Германией. Актер и ярый футбольный болельщик Валерий Баринов считает, что у Черчесова есть право на ошибку.

По словам Баринова, Черчесов действительно стал рекордсменом по проигрышам – за время его пребывания на посту главного тренера сборная России проиграла 11 матчей из 30. Однако актер отметил, что товарищеские матчи не имеют решающей роли – Россия долгое время была «чуть ли не чемпионом мира по товарищеским матчам», однако на результат в турнирах это не повлияло.

Также Баринов отметил, что многие игроки не смогли выйти на поле из-за болезни или по другим причинам. Кроме того, у Черчесова была возможность опробовать новых игроков.

«Если говорить об этом поражении, нужно рассматривать его именно как подготовку к серьезному матчу. Он опробовал целый ряд новых игроков», — заявил актер в комментарии «Царьграду».

Фанат отметил, что матч с Германией показал главную проблему российской сборной – несыгранность. При этом Баринов добавил, что предъявлять какие-то претензии к тренеру, который привел национальную сборную в четвертьфинал чемпионата мира, преждевременно. «Он имеет право на ошибку», считает Баринов, тем более в товарищеских матчах.

Товарищеский матч национальных сборных Германии и России состоялся накануне, 15 ноября. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу немецкой сборной.