Путин поздравил коллектив Института социологии РАН с 50-летием

Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Института социологии Российской академии наук (РАН) с 50-летием. Глава государства отметил участие Института в экспертном сопровождении ключевых государственных решений. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Российский лидер отметил, что создание Института положило начало комплексному, всестороннему изучению современного общества, тенденций и закономерностей его развития. За полвека существования учреждения Институт внес огромный вклад в совершенствование гуманитарного знания, в привлечение известных специалистов, исследователей и ученых.

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день Институт представляет собой неотъемлемую часть Федерального социологического центра РАН.