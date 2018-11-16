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Путин поздравил коллектив Института социологии РАН с 50-летием

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Путин поздравил коллектив Института социологии РАН с 50-летием

Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Института социологии Российской академии наук (РАН) с 50-летием. Глава государства отметил участие Института в экспертном сопровождении ключевых государственных решений. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Российский лидер отметил, что создание Института положило начало комплексному, всестороннему изучению современного общества, тенденций и закономерностей его развития. За полвека существования учреждения Институт внес огромный вклад в совершенствование гуманитарного знания, в привлечение известных специалистов, исследователей и ученых.

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день Институт представляет собой неотъемлемую часть Федерального социологического центра РАН.

«Отмечу ваше активное участие в экспертном сопровождении ключевых государственных, правительственных решений, международных проектов и программ», — говорится в телеграмме.

Автор: Дарья Смолина
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