Путин поздравил коллектив Института социологии РАН с 50-летием
Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Института социологии Российской академии наук (РАН) с 50-летием. Глава государства отметил участие Института в экспертном сопровождении ключевых государственных решений. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.
Российский лидер отметил, что создание Института положило начало комплексному, всестороннему изучению современного общества, тенденций и закономерностей его развития. За полвека существования учреждения Институт внес огромный вклад в совершенствование гуманитарного знания, в привлечение известных специалистов, исследователей и ученых.
Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день Институт представляет собой неотъемлемую часть Федерального социологического центра РАН.
«Отмечу ваше активное участие в экспертном сопровождении ключевых государственных, правительственных решений, международных проектов и программ», — говорится в телеграмме.