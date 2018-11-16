Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Русский ипотечный банк приостановил операционную деятельность из-за негативных публикаций

38
0 Оставить комментарий

Русский ипотечный банк приостановил операционную деятельность из-за негативных публикаций

Москва, 16 ноября. Русский ипотечный банк заявил об остановке операционной деятельности. Причиной стал массовый вывод денежных средств клиентов со своих счетов.

В сообщении на официальном сайте финансовой организации уточняется, что массовое снятие денежных средств клиентами произошло после волны негативных публикаций о банке, которые появлялись в соцсетях, различных форумах, а также распространялись анонимными Telegram-каналами.

«В сложившейся ситуации осуществлять операционную деятельность банка, в том числе с использованием каналов дистанционного обслуживания, в нормальном режиме не представляется возможным», — отметили в банке.

Представители организации подчеркнули, что сейчас идет разработка мер для восстановления работоспособности. Как только план будет утвержден, на сайте тут же опубликуют всю дополнительную информацию.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.