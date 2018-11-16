Сирия: представители МИД Норвегии планируют посетить страну для помощи беженцам

Москва, 16 ноября. Представители министерства иностранных дел Норвегии планируют посетить Сирию в начале следующего года, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев во время заседания российского и сирийского штабов по возвращению беженцев.

По словам Мизинцева, норвежские дипломаты хотят посетить Сирию в январе 2019 года. Представители МИД Норегии планируют наладить прямые контакты, а также обсудить вопросы помощи беженцам.

«Норвежские неправительственные организации выразили готовность подключиться к решению гуманитарных вопросов по созданию необходимых условий для жизни возвращающимся в родные места сирийским гражданам», — рассказал представитель военного ведомства России.

Начальник центра обратился к сирийским и российским коллегам с просьбой подготовиться к встрече представителей Норвегии, чтобы в дальнейшем на местах обеспечить их эффективную работу.