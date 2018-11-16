Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: представители МИД Норвегии планируют посетить страну для помощи беженцам

328
0 Оставить комментарий

Сирия: представители МИД Норвегии планируют посетить страну для помощи беженцам

Москва, 16 ноября. Представители министерства иностранных дел Норвегии планируют посетить Сирию в начале следующего года, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев во время заседания российского и сирийского штабов по возвращению беженцев.

По словам Мизинцева, норвежские дипломаты хотят посетить Сирию в январе 2019 года. Представители МИД Норегии планируют наладить прямые контакты, а также обсудить вопросы помощи беженцам.

«Норвежские неправительственные организации выразили готовность подключиться к решению гуманитарных вопросов по созданию необходимых условий для жизни возвращающимся в родные места сирийским гражданам», — рассказал представитель военного ведомства России.

Сирия: представители МИД Норвегии планируют посетить страну для помощи беженцам

Начальник центра обратился к сирийским и российским коллегам с просьбой  подготовиться к встрече представителей Норвегии, чтобы в дальнейшем на местах обеспечить их эффективную работу.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.