Заместитель Новака будет заниматься развитием электроэнергетики и теплоснабжения

Москва, 16 ноября. Министр энергетики России Александр Новак поручил своему заместителю Алексею Текслеру курировать вопросы развития электроэнергетики и теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Министр энергетики Александр Новак принял решение о передаче полномочий по формированию политики в сфере электроэнергетики и теплоснабжения первому заместителю министра Алексею Текслеру​​​», — говорится в сообщении.

Напомним, что Текслер сменил своего предшественника — Вячеслава Кравченко, который накануне покинул пост заместителя министра энергетики по собственному желанию. Будучи замминистра, он занимался развитием рынка электроэнергии и теплоснабжения страны, а также разрабатывал инвестиционный компании компаний энергетического комплекса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией на энергетических рынках. Таким образом, он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который призвал Саудовскую Аравию не ограничивать экспорт нефти.