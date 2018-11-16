Woman who matters — премия о женщинах, для женщин и про женщин. ФАН-ТВ

В Москве проходит форум «Женщина имеет значение» — это международное мероприятие о женщинах, их интересах, успехах и достижениях. 15 и 16 ноября на площадке Дома союзов выступят 200 спикеров из России, США, Италии, Франции, Иордании, Великобритании, Индии и ЮАР. Также в мероприятии примут участие 110 компаний: Google, Nike, Cartier, L’Oréal, Сбербанк и другие. Заряд мотивации и новые знания получат 3000 слушателей на 36 лекциях. Форум был создан в 2017 году, он объединяет выдающихся личностей и компании из разных стран темой гендерного неравенства.

«Мы собрали все лучшие кейсы, которые существуют на 2018 год в России среди компаний в области проектов для женщин, про женщин и о женщинах. Говорят, что существует отличие между женским и мужским подходом к бизнесу. Женщины склонны быть более рассудительными, более креативными и вносить свой творческий вклад. Есть статистические данные, которые говорят о том, что даже одна женщина в совете директоров в спокойное время позволяет возрасти акциям на 5 %», — рассказывает Анна Рудакова, основатель и генеральный директор Форума и Премии «Woman Who Matters».

Цель форума — создать комфортную деловую среду для женщин и мужчин. Большое число его участников показывает, что вопрос гендерного равноправия актуален до сих пор. На площадках спикеры отмечали, что важную роль играет образование. Сегодня женщины динамично развиваются, проявляя постоянный интерес к форумам, курсам и дополнительному образованию.

«Мужчины нас веками давили своим авторитетом, а сейчас наступает такое время, что женщина уже наступает на пяточки мужчинам. Учиться, самообразовываться и самореализоваться — это основное и самое главное», — говорит Лера Кудрявцева, российская теле-радиоведущая.

На форуме решают вопросы развития женского предпринимательства и карьерного продвижения, рассказывают о лучших проектах для женщин в России и в мире, помогают в их реализации и в популяризации идей гендерного разнообразия. Спикеры «Woman who matters» выявили несколько главных женских барьеров. Во-первых, общество, а особенно мужчины, считают, что у женщин нет нужных амбиций. Во-вторых, многие думают, что женщина должна быть скромной, а скромность и лидерство считают несовместимым. В-третьих, существует стереотип — женщина не должна зарабатывать больше своего мужчины.

«Я 34 года замужем и занимаю гораздо более высокую позицию, чем мой супруг, зарабатываю гораздо больше денег, чем он. Но все преодолеваемо, просто нужно над этим работать, переходить от эмоций на разговор языком бизнеса. Это очень важно, потому что нам приходится вписываться в уже существующую структуру управления, в уже сложившийся стиль коммуникаций. Для того, чтобы войти на равных, нужно научиться говорить на языке бизнеса, это самое важное», — объясняет Эрика Куянцева, директор по персоналу и корпоративной ответственности «Газпром- медиа Холдинг».

«Woman who matters» — это и первая Всероссийская Премия, нацеленная на выявление и освещение лучших проектов, практик и программ российских компаний для женщин. Она позволяет поделиться международным опытом в данной сфере и помогает в профессиональном плане.