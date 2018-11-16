Журналист из РФ назвал перманентной глупостью соревнования снайперов в Киеве в честь годовщины Майдана

В Киеве в годовщину Евромайдана состоятся городские соревнования по военной подготовке «Снайпер столицы — 2018». Проводиться они будут среди школьников, сообщает пресс-служба столичной администрации.

«День достоинства и свободы в столице отметят рядом тематических мемориальных, торжественных и культурных мероприятий… Среди учебных заведений Киева в этот период пройдет III городской этап военно-спортивных соревнований по огневой подготовке «Снайпер столицы — 2018». Это ежегодные соревнования, основанные еще в 2005 году с целью военно-патриотического воспитания, популяризации среди учащихся спортивно-технических и прикладных видов спорта», — отмечают представители администрации.

Отметим, 21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы (в народе — Евромайдан). «Праздник» посвящен началу акций протеста в Киеве в 2013 году, когда недовольные приостановкой властью курса на ассоциацию с ЕС жители страны спровоцировали государственный переворот.

Как заявил в комментарии Федеральному агентству новостей очевидец тех событий, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, проведение подобных мероприятий в день начала массового кровавого побоища говорит не о самых высоких умственных способностях организаторов.

«Мне кажется, это просто перманентная человеческая глупость, потому что у всех слово «Майдан» ассоциируется не столько с борьбой за евроинтеграцию, сколько с кровавым побоищем, которое произошло в феврале 2014 года. В результате тех событий там погибло под сотню человек. И все последние годы муссируется информация о том, чьи были снайперы, с какой стороны они стреляли и т. д. И тут вдруг в день «революции достоинства» они устраивают подобные турниры», — заявил собеседник ФАН.

Александр Коц отмечает, что ему до сих пор непонятно, кому могла в голову прийти идея провести снайперские соревнования в такой день.

«Кроме как глупостью это назвать сложно. Мне кажется, такие состязания, учитывая кровавую историю этой даты, просто неуместны», — заключил корреспондент «Комсомольской правды».

Напомним, история со стрельбой снайперов по людям во время массовых беспорядков в Киеве сыграла значительную роль в захвате власти оппозицией. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял: Россия располагает данными о том, что стрельбой снайперов на Майдане могла руководить запрещенная в России организация «Правый сектор»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.