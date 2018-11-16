МВД России назвало «Народного участкового-2018»

Москва, 16 ноября. В преддверии Дня участкового уполномоченного полиции МВД России назвало имя лучшего сотрудника по итогам 2018 года. Победителем Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018» стал майор полиции Сергей Кузюков из Управления МВД России по Брянской области.

Награды победителям в здании МВД РФ вручали глава ведомства Владимир Колокольцев и главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Поздравляя участковых, Колокольцев отметил, что их нагрузка остается высокой.

«За год они раскрыли 340 000 преступлений, рассмотрели 13 миллионов обращений граждан, осуществляют административный надзор за миллионом граждан, которые освободились из мест лишения свободы», — приводит слова министра KP.ru.

Конкурс «Народный участковый-2018» проводился МВД России совместно с изданием «Комсомольская правда» уже в восьмой раз. Лучшего участкового на сайте издания выбирали читатели. По итогам голосования первое место занял Сергей Кузюков, который отвечает в Брянске за особенно сложный участок рядом с таможенным пунктом на границе с Украиной.

Кузюков служит в органах более 17 лет, ранее он работал следователем. В свободное время участковый в качестве вратаря играет в сборной команде по футболу «Севский».