Историк напомнил пиратствующей в Азове Украине, как из Черного моря американцев выгоняли

Москва, 16 ноября. Военный историк Юрий Кнутов, комментируя заявление члена комитета Совфеда РФ по обороне Франца Клинцевича о возможном ответе Москвы на действия Украины в Азовском море, напомнил об инциденте в 1988 году, когда американские корабли, зашедшие в Черное море, были умело вытеснены советскими сторожевыми судами.

«Американцы обнаглели и просто решили в Черное море зайти, в наши территориальные воды. Наш небольшой корабль совершил нечто типа аккуратного тарана, он просто оттеснил бортом американский корабль, который был в два или в два с половиной раза больше нашего», — приводит слова Кнутова «Царьград».

По мнению историка, с Украиной, пиратствующей в Азовском море, подобно сомалийцам, надо поступать так же, как с американцами, которых выгнали из Черного моря. Кнутов отметил, что Киев, по всей видимости, «напрашивается» на военный конфликт, чтобы вернуть внимание к себе со стороны стран Запада.

«Киев сейчас идет на открытые провокации. Его задача спровоцировать какой-то вооруженный конфликт, чтобы европейские государства снова развернулись к Киеву и чтобы Вашингтон оказал прямую военную помощь», — сказал эксперт.

Напомним, ранее украинские пограничники задержали 15 судов, которые заходили в порты Крыма. Сенатор Франц Клинцевич, реагируя на новую выходку Киева, допустил сценарий, при котором Азовское море для кораблей под украинским флагом будет перекрыто.

В феврале 1988 года два американских корабля, ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон», вторглись в экономическую зону СССР, после чего были вытеснены оттуда сторожевыми кораблями СКР «Беззаветный» и «СКР-6».