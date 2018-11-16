Британские консерваторы получили возможность отстранить Мэй от власти

Лондон, 16 ноября. Британские консерваторы набрали достаточно голосов, чтобы поднять вопрос о вотуме доверия премьер-министру страны Терезе Мэй.

Согласно установленному порядку, чтобы отстранить главу правительства 15% членов Консервативной партии должны инициировать голосование по вотуму доверия, которое и решит дальнейшую судьбу премьер-министра.

Отметим, что поводом для недовольства послужили предложенные Мэй условия по выходу из Великобритании, которые понравились далеко не всем в правительстве. Так, например, министр по вопросам Brexit Доминик Рааб ранее сложил свои полномочия в знак протеста. По его словам, подготовленное Мэй соглашение угрожает территориальной целостности Великобритании, а также создает риск блокировки Brexit со стороны Евросоюза.

Сама же премьер-министр заявила, что выход Великобритании из ЕС состоится в любом случае, с соглашением или без него, а также попросила правительство «не пылить».

Референдум о Brexit состоялся 23 июня 2016 года. За выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9 % опрошенных, 48,1% британцев голосовали за сохранение текущего статуса. Ожидается, что Соединенное королевство перестанет быть членом ЕС 29 марта 2019 года.