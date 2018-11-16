Полторы тысячи долларов за выход из плена: сирийские беженцы лагеря «Рукбан» оказались в рабстве

Пятьдесят тысяч человек остаются в лагере беженцев «Рукбан» в Сирии в районе американской военной базы Ат-Танф, и среди них находятся более шести тысяч боевиков подконтрольной США группировки, которые превратили жизнь людей в подобие рабства, сообщает Федеральное агентство новостей.

О гуманитарной катастрофе в «Рукбане» подробно рассказали на совместном заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики в пятницу, 16 ноября, в Москве.

В «Рукбане» сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, заявил вышедший на связь из Женевы представитель Минобороны в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи Юрий Тарасов.

«Люди ютятся в лачугах без воды и электричества, — описал ситуацию представитель Минобороны. — Там же устроены туалеты, уборка и вывоз мусора не осуществляются, есть только два пункта выдачи воды. Пить ее можно, только очистив и прокипятив. Наблюдается катастрофа в здравоохранении, так как на территории лагеря действуют пять платных медицинских учреждений, но их возможности крайне ограниченны, а услуги — недоступны людям. В лагере 40 аптек с запредельно высокими ценами. Бесплатная медицинская помощь предоставляется только в клинике ООН, но попасть туда крайне сложно — боевики отпускают туда за деньги и с условием возвращения».

По данным Минздрава РФ, в «Рукбане» катастрофически не хватает квалифицированных врачей: из 50 медицинских работников на территории лагеря профильное образование есть только у 14. За прошедший месяц от болезней погибли более 100 человек, сохраняется и растет угроза вспышек инфекционных заболеваний.

Сирийские беженцы из-за отсутствия денег попадают в продуктовое рабство, рассказал Юрий Тарасов, а гуманитарная помощь попадает в руки боевиков и не в состоянии изменить положение.

«10 075 семей недавно должны были получить гуманитарную помощь, — привел пример представитель Минобороны в Женеве, — но она была захвачена вооруженными формированиями и до нуждающихся не дошла».

В лагере не идет речь о личной безопасности, заявил Тарасов, беженцы подвергаются сексуальной эксплуатации, на территории процветают воровство, проституция, торговля людьми, заключаются неравные браки без регистраций, документов нет у большинства временно перемещенных.

Половина беженцев хочет покинуть лагерь, но плата за выход составляет 1500 долларов США.

«Беженцы готовы под контролем вернуться на свои земли, но решение этого вопроса полностью зависит от договора с военными группировками, — подытожил Юрий Тарасов. — Вся ответственность за происходящее в «Рукбане» лежит на США, незаконно оккупировавших этот район, которые используют гуманитарные проблемы для легализации своего присутствия на этой территории».

Министерство иностранных дел РФ подтверждает, что обстановка в районах, подконтрольных США, вызывает тревогу. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об острой гуманитарной ситуации в «Рукбане». Вероятно, американцам есть что скрывать, потому что в лагерь не допускаются представители общества Красного полумесяца, предположила Захарова. Добавим, что в лагерь не допускаются и представители СМИ.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сравнил положение жителей «Рукбана» с условиями содержания в концентрационных лагерях Второй мировой войны.

«Как такое стало возможным? Почему в этих условиях мировое сообщество, так радеющее за права человека, замалчивает заложников лагеря? Почему структуры ООН, в обязанности которых входит оказание помощи беженцам, не проявляют активности и настойчивости в решении глобальной катастрофы? — озвучил главные вопросы Михаил Мизинцев. — Кто несет ответственность за это — очевидно. Единственное оправдание американского присутствия — это необходимость борьбы с террористическими группировками, но на юге их нет — тогда с какой целью они там находятся?»

По словам Мизицнева, первый гуманитарный конвой в лагерь показал масштабы гуманитарной катастрофы: кризис в «Рукбане» не разрешить, пока США не снимет своих военных с 55-километровой зоны вокруг Ат-Танфа. Пока что идет только консервация гуманитарного конфликта и искусственное препятствование беженцам, желающим вернуться домой.

Напомним, лагерь «Рукбан» находится на территории 55-километровой зоны, подконтрольной США. Доставка гуманитарной помощи в регион осложнена присутствием незаконных вооруженных формирований, некоторые из них являются радикальными. В начале ноября 2018 года впервые за последние 10 месяцев в «Рукбан» привезли гуманитарную помощь.

Россия требует расформирования границ США в районе Ат-Танфа и ликвидации лагеря «Рукбан» и заявляет о готовности помочь всем беженцам, которые пожелают вернуться на свои земли.