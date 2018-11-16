Американцы никогда не уходят: в Совфеде объяснили, почему Польша испугалась размещать военную базу США
США передумали размещать на территории Польши военную базу Fort Trump, об этом сообщает Onet со ссылкой на собственные источники. Тем не менее американцы будут присутствовать в государстве Восточной Европы, только в другом формате. Идея же разместить на польской территории постоянную военную базу, как предполагалось ранее, «практически не имеет шансов на реализацию».
«Польша готова отказаться от первоначальной концепции Fort Trump в пользу другой формы американского военного присутствия. По данным наших источников, вопрос увеличения сил США почти наверняка решен, но американцы ставят несколько условий», — пишут журналисты Onet.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему Польша испугалась размещать военную базу США. Кроме того, он обратил внимание на негативный тренд сближения Варшавы и Вашингтона не только на дипломатическом, но и военном уровне.
«Скорее всего, Польша отказалась потому, что ее власти поняли: американцы если и приходят, то потом никогда не уходят. Избавиться от этой базы будет намного труднее, чем пригласить американцев. Однако Соединенные Штаты будут присутствовать там в другом формате, идет очень активное сближение Польши с Америкой. Поляки пытаются играть роль одного из главных партнеров США в Европе и самого главного партнера в Восточной Европе», — говорит член верхней палаты парламента.
«Я думаю, подобное сближение в военной сфере ничем хорошим для Польши не закончится. Рано или поздно у нее возникнут проблемы в отношениях с соседями. Но они выбрали такой путь: очень долго жаловались, что Советский Союз присутствует в Польше в рамках организации Варшавского договора. Теперь там будут американцы либо части НАТО. Они не могут обходиться без помощи своих друзей. Сначала это был Советский Союз, теперь — США и Альянс. Такой народ: лишь бы к кому-то прислониться», — подытожил Владимир Джабаров.
Напомним, в сентябре текущего года Варшава напрямую обратилась к президенту США Дональду Трампу с предложением о размещении частей Вооруженных сил Соединенных Штатов в Польше на постоянной основе. Сам Трамп тогда заявил, что США в настоящее время обдумывают эту идею, но Варшава готова платить за нее «миллиарды и миллиарды долларов».