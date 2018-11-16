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«Белавиа» ищет стюарда с опытом игры в World of Tanks

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«Белавиа» ищет стюарда с опытом игры в World of Tanks

Минск, 16 ноября. Белорусская авиакомпания «Белавиа» ищет кандидата на должность бортпроводника с опытом игры в World of Tanks. Успешный кандидат должен иметь не менее 2 тысяч часов опыта сражений в танковом симуляторе.

В описании вакансии сказано, что помимо стандартных требований на должность бортпроводника – отсутствие вредных привычек и знание английского языка, кандидат должен иметь минимум десятый уровень в популярном танковом симуляторе World of Tanks, сообщает KP.ru.

«Белавиа» ищет стюарда с опытом игры в World of Tanks

Как именно опыт игры поможет будущему бортпроводнику в компании не уточнили, однако это уже не первый пример сотрудничества «Белавиа» с компанией Wargaming. В рамках рекламной кампании авиаперевозчик разукрасил пассажирский Boeing 737-300 в черно-оранжевые цвета, характерные для World of Tanks, а также украсил самолет орнаментом в виде танка Т-34.

Автор: Софья Куликова
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