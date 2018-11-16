Два иностранных судна столкнулись в Германии

Куксхафен, 16 ноября. Два судна столкнулись в Северном море недалеко от немецкого острова Боркум. Об этом сообщила аварийная служба города Куксхафен.

Инцидент произошел вечером 15 ноября в 25 километрах от острова.Турецкий корабль Paksoy с 16 членами экипажа столкнулся судном Eems Cobalt,который шел под флагом Нидерландов. В результате столкновения голландское судно получило пробоину.

На место происшествия прибыли аварийно спасательные службы, а также полиция. Оперативные службы перекрыли расстояние в три морские мили, устраняя аварию. В результате происшествия никто не пострадал.