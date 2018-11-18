Сирия: корреспондент ФАН узнал о росте потока беженцев из Ливана
Дамаск, 18 ноября. За последние несколько недель поток сирийских беженцев из Ливана, желающих вернуться на родину, существенно увеличился. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.
Тем не менее, сотни тысяч людей все еще продолжают оставаться на территории Ливана, ожидая своей очереди, чтобы вернуться домой.
В нашем распоряжении оказались фотографии, снятые на месте событий. На кадрах можно заметить, что сирийцы целыми семьями покидают чужеродную страну — у многих на коленях сидят маленькие дети. В салонах автобусов можно увидеть много женщин.
Большая часть людей пересекает контрольно-пропускные пункты «Аз-Замрани» и «Джейдет-Ябус», расположенные на границе Сирии и Ливана.
После прибытия на родину люди направляются в родные города и деревни, освобожденные сирийской правительственной армией при содействии союзников.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что девятая партия беженцев из Ливана пересекла контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия». Всего КПП пропустило 370 человек.
В интервью нашему корреспонденту вернувшиеся домой люди открыто благодарили сирийское правительство и сирийскую армию за возвращение безопасности и стабильности. Многие беженцы также призывали соотечественников, находящихся на чужбине, собрать вещи и вернуться на родину.
Стоит отметить, что в данный момент сирийские власти делают все, чтобы ускорить бюрократические процессы при возвращении своих граждан. Ливанские власти со своей стороны стараются по максимум обеспечить поддержку при осуществлении этого процесса.
С начала военного конфликта в САР в Ливан прибыло около двух миллионов сирийских жителей. В 2015 году в стране просто не было места для приема новых беженцев. Сейчас в Ливане все еще остается чуть меньше миллиона граждан Сирийской Арабской Республики.