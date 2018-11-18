Дамаск, 18 ноября. За последние несколько недель поток сирийских беженцев из Ливана, желающих вернуться на родину, существенно увеличился. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Тем не менее, сотни тысяч людей все еще продолжают оставаться на территории Ливана, ожидая своей очереди, чтобы вернуться домой.

В нашем распоряжении оказались фотографии, снятые на месте событий. На кадрах можно заметить, что сирийцы целыми семьями покидают чужеродную страну — у многих на коленях сидят маленькие дети. В салонах автобусов можно увидеть много женщин.

Большая часть людей пересекает контрольно-пропускные пункты «Аз-Замрани» и «Джейдет-Ябус», расположенные на границе Сирии и Ливана.

После прибытия на родину люди направляются в родные города и деревни, освобожденные сирийской правительственной армией при содействии союзников.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что девятая партия беженцев из Ливана пересекла контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия». Всего КПП пропустило 370 человек.

В интервью нашему корреспонденту вернувшиеся домой люди открыто благодарили сирийское правительство и сирийскую армию за возвращение безопасности и стабильности. Многие беженцы также призывали соотечественников, находящихся на чужбине, собрать вещи и вернуться на родину.

Стоит отметить, что в данный момент сирийские власти делают все, чтобы ускорить бюрократические процессы при возвращении своих граждан. Ливанские власти со своей стороны стараются по максимум обеспечить поддержку при осуществлении этого процесса.

С начала военного конфликта в САР в Ливан прибыло около двух миллионов сирийских жителей. В 2015 году в стране просто не было места для приема новых беженцев. Сейчас в Ливане все еще остается чуть меньше миллиона граждан Сирийской Арабской Республики.