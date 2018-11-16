Сирия: в лагере «Рукбан» за месяц от болезней погибли более 100 беженцев

Москва, 16 ноября. В лагере беженцев «Рукбан» в Сирии в течение месяца из-за болезней и отсутствия медицинской помощи погибли более 100 человек. Об этом сообщил представитель Минздрава РФ Сергей Грабчак, который в пятницу участвовал в заседании российского и сирийского штабов по возвращению беженцев.

«Только за прошедший месяц в «Рукбане» погибли более 100 человек. Подтверждаю тяжелую, катастрофическую ситуацию в «Рукбане», — сказал Грабчак.

Напомним, представитель министерства обороны РФ на заседании рассказал о «продуктовом рабстве», в которое попали находящиеся в лагере «Рукбан» беженцы.

Медикаменты и продукты питания, направляемые беженцам, регулярно расхищаются действующими в районе «Рукбана» формированиями боевиков. Как отмечают в Минобороны РФ, США, фактически контролирующим данную территорию, выгодно сохранять тяжелую гуманитарную ситуацию в «Рукбане», чтобы беженцы пополняли ряды террористов.