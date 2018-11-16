«Время играет против Украины»: в Киеве объяснили, почему власть теряет контроль над Донбассом

Киев, 16 ноября. Украинские власти постепенно теряют контроль над Донбассом, и чем дольше сохраняется конфликт, тем меньше у Киева шансов вернуть эти территории. Такое мнение высказала в пятницу профессор Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета Довиль Якнюнайте.

Политолог отметила, что она ориентируется в своих прогнозах на замороженные конфликты в Грузии и Молдавии.

«Если смотреть на сепаратистские регионы в Грузии или Молдавии, то время играет против Украины. На неподконтрольной территории формируется идентичность. Люди там теряют понимание, как живут на Украине», — рассказала Якнюнайте украинскому изданию «Страна».

По словам эксперта, в ближайшие несколько лет не стоит ожидать активных боевых действий, как это было до минских соглашений, однако сам конфликт, вероятнее всего, сохранится и будет заморожен.

Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что минские соглашения не разрешают, а лишь замораживают вооруженный конфликт в Донбассе. При этом он посоветовал Киеву ориентироваться на опыт Американского института мира, который, как полагают некоторые американские СМИ, стремится разжечь войну на Украине.

Напомним, что за все время действия минских соглашений Украина не выполнила ни одного их пункта. Киев отказывается исполнять политическую часть комплекса мер «Минск-2», объясняя это отсутствием прогресса по обеспечению безопасности. При этом украинская армия сама же продолжает ежедневно обстреливать районы Донбасса, что делает обеспечение безопасности невозможным.