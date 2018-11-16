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Банда, воровавшая телефоны из почтовых посылок, задержана в Татарстане

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Воры, укравшие из посылок телефоны на 1,5 млн рублей, задержаны в Татарстане

Москва, 16 ноября. В Татарстане была задержана банда, которая воровала мобильные телефоны из почтовых отправлений. Преступники были взяты с поличным службой безопасности «Почты России» и сотрудниками ФСБ и МВД.

Как уточняется в сообщении пресс-службы «Почты России», членами преступной группы оказались четыре сотрудника сортировочного центра и два посторонних лица. В течение нескольких месяцев воры похитили порядка 350 международных отправлений, в том числе с мобильными телефонами. Общая сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.

На данный момент материалы дела переданы в правоохранительные органы, по факту произошедшего в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. По адресам проживания преступников проводятся обыски, воров могут приговорить к 10 годам лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Служба безопасности «Почты России» подчеркнула, что меры по пресечению противоправных действий сотрудников продолжают приниматься в рамках комплексной программы.

Автор: Василий Котов
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