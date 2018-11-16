Абэ намерен решить проблему принадлежности всех южных Курильских островов

Токио, 16 ноября. Японское правительство на будущих переговорах с Россией планирует решить вопрос принадлежности всех южных островов Курильского архипелага. Об этом рассказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Как передает телеканал NHK, Абэ подчеркнул, что Япония планирует ускорить процесс консультаций на основе Совместной декларации 1956 года. Абэ сказал, что стремление ускорить переговоры на основе декларации 1956 года не противоречит позиции Токио о заключении мирного договора после решения территориальной проблемы всех четырех островов.

Ранее в претензиях Японии на Курилы нашли американский «след». Япония выразила активное желание вернуться к переговорам по статусу Курильских островов. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил о готовности Токио обсудить мирный договор с Россией на основе декларации 1956 года, об этом рассказал Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре.

Директор института политических исследований, политолог Сергей Марков разъяснил в интервью ФАН, что стремление Японии восстановить некогда бывалое величие, вернув Курильские острова, не увенчается успехом. По словам собеседника ФАН, претензии Абэ по Курилам связаны с тем, что Японии не удается заявить о своем могуществе среди зарубежных коллег. Японская сторона находится под гнетом Соединенных Штатов, что крайне сковывает внешнеполитический курс японцев, подметил Марков.