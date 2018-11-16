Махачкала, 16 ноября. Дагестанского футболиста подозревают в жестоком убийстве таксиста в Астрахани, сообщили в Следственном комитете.

Известно, что 23-летний спортсмен стажировался в команде «Звезда» в Астрахани. Подозреваемый взял такси из города до поселка Комсомольский в Калмыкии. Там футболист планировал пересесть на автобус до его родного города Хасавюрта. По версии следствия, в пути пассажир убил 78-летнего водителя.

«Но по дороге пассажир нанес несколько ножевых ранений водителю, сбросил его тело в безлюдном месте и на машине потерпевшего поехал домой в Дагестан», — рассказали следователи.

Автомобиль убитого таксиста был обнаружен в Хасавюрте. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого, устанавливаются дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.