Киев, 16 ноября. В Киеве пройдут соревнования школьников по военной подготовке, приуроченные к годовщине Майдана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской администрации.

«Среди учебных заведений Киева в этот период пройдет III городской этап военно-спортивных соревнований по огневой подготовке «Снайпер столицы — 2018», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что ежегодные соревнования проводятся с 2005 года. Главная цель мероприятия заключается в военно-патриотическом воспитании и популяризации прикладных видов спорта. Кроме того, в честь праздника пройдет мероприятие «Борьба за веру», а также квест «Украина – страна непокоренных».

Напомним, 21 ноября Украина отмечает годовщину акций протеста в центре Киева против приостановки ассоциации с ЕС. Массовые выступления привели к захвату власти путем госпереворота.

Во время протестных акций резонанс получила история со снайперами, которые отстреливали участников забастовок. Согласно опубликованным данным секретного разговора эстонских чиновников, ответственность за расстрел лежит на новой коалиции, захватившей власть. В Москве заявили, что виновными в расстреле мирных жителей являются участники организации «Правый сектор»1 (организация запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.