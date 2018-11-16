Путин и Лукашенко обсудили по телефону график предстоящих контактов

Москва, 16 ноября. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры по телефону, в ходе которых обсудили график предстоящих контактов, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсужден график предстоящих контактов», — говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко в ходе беседы по телефону затронули ряд актуальных вопросов, связанных с сотрудничеством Минска и Москвы. Кроме того, лидеры двух стран обсудили взаимодействие в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве.