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Путин и Лукашенко обсудили по телефону график предстоящих контактов

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Путин и Лукашенко обсудили по телефону график предстоящих контактов

Москва, 16 ноября. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры по телефону, в ходе которых обсудили график предстоящих контактов, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсужден график предстоящих контактов», — говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко в ходе беседы по телефону затронули ряд актуальных вопросов, связанных с сотрудничеством Минска и Москвы. Кроме того, лидеры двух стран обсудили взаимодействие в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве.

Автор: Дарья Смолина
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