Второй тур президентских выборов пройдет в Мадагаскаре

Мадагаскар, 16 ноября. Национальная избирательная комиссия Мадагаскара опубликовала предварительные итоги выборов президента Мадагаскара. Никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому для определения победителя необходимо провести второй тур.

Так, Андри Раджоелина набрал 39,51% голосов, Марк Равалуманан — 34,67% голосов, Хери Раджаонаримампинана — 8,81%.

По словам, независимого аналитика Махери Ланто Манандафи, второй тур выборов неизбежен.