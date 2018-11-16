Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Второй тур президентских выборов пройдет в Мадагаскаре

71
0 Оставить комментарий

Второй тур президентских выборов пройдет в Мадагаскаре

Мадагаскар, 16 ноября. Национальная избирательная комиссия Мадагаскара опубликовала предварительные итоги выборов президента Мадагаскара. Никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому для определения победителя необходимо провести второй тур.

Так, Андри Раджоелина набрал 39,51% голосов, Марк Равалуманан — 34,67% голосов,  Хери Раджаонаримампинана — 8,81%.

По словам, независимого аналитика Махери Ланто Манандафи, второй тур выборов неизбежен.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.