В Кремле рассказали об ответных мерах России в Азовском море

Москва, 16 ноября. Россия будет принимать меры для защиты российских судов от действий Украины в Азовском море. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей.

Корреспондент ФАН поинтересовался у Дмитрия Пескова, какие действия будет принимать Россия в отношении пиратского поведения Украины в Азовском море.

«Не могу сказать сейчас. Ситуация отслеживается в строгом соответствии с международным морским правом и законодательством. Меры будут приниматься для защиты российских мореплавателей, а также юридических и физических лиц», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Накануне стало известно, что украинские погранслужбы задержали 15 судов в Азовском море. При этом украинская сторона не уточнила, какие именно суда задержаны и сколько из них российских. Причиной задержания судов стали их заходы в порты Крыма, который украинские власти считают «оккупированной территорией».