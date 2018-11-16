Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

В Кремле рассказали об ответных мерах России в Азовском море

6 205
0 Оставить комментарий

В Кремле рассказали об ответных мерах России в Азовском море

Москва, 16 ноября. Россия будет принимать меры для защиты российских судов от действий Украины в Азовском море. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей.

Корреспондент ФАН поинтересовался у Дмитрия Пескова, какие действия будет принимать Россия в отношении пиратского поведения Украины в Азовском море.

«Не могу сказать сейчас. Ситуация отслеживается в строгом соответствии с международным морским правом и законодательством. Меры будут приниматься для защиты российских мореплавателей, а также юридических и физических лиц», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Накануне стало известно, что украинские погранслужбы задержали 15 судов в Азовском море. При этом украинская сторона не уточнила, какие именно суда задержаны и сколько из них российских. Причиной задержания судов стали их заходы в порты Крыма, который украинские власти считают «оккупированной территорией».

Автор: Кристина Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.