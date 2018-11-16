Автомат Калашникова, сафари, пингвины: где лучше отдохнуть в Африке

Москва, 16 ноября. Увидеть собственными глазами Африку и окунуться в экзотическую атмосферу Черного Континента с каждым годом становиться проще. Все это происходит благодаря появлению новых чартерных и регулярных рейсов, а также отмене виз для россиян в ряде африканских стран.

«Есть Африка до экватора и после. Та, что южнее, всегда будет дорогой, так как нет прямых перелетов, стоимость авиабилета может быть и 60 тысяч рублей, и выше», — объясняет исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России Майя Ломидзе.

При этом в экзотических странах севернее экватора можно найти места, которые могут стать интересными курортами для россиян. Одним из таких мест является Гамбия, которую также называют «Улыбающимся берегом». Главной достопримечательностью курортов Гамбии является Атлантический океан и пляжи с мелким белоснежным песком. В настоящее время стоимость туров в Гамбию по промоценам составляет 30 тысяч рублей на человека. В период новогодних праздников их стоимость составит от 60 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Заметно подешевели туры и авиабилеты в Эфиопию. В настоящее время стоимость авиабилетов составляет порядка 45 тысяч рублей. Цена тура без учета стоимости перелета колеблется в пределах 1,5 тысячи долларов. Эфиопия является христианской страной с большим количеством архитектурных памятников, охраняемых ЮНЕСКО. При этом южная часть Эфиопии предстает совершено другой. На юго-западе страны живет племя мурси, которое считается самым агрессивным в Эфиопии. Диски в нижней губе у девушек, поразительные головные уборы и автоматы Калашникова, которыми вооружено местное население вместо традиционных палок и камней является отличительной особенностью этой части Эфиопии.

Однако лидером спроса среди активных туристов являются комбинированные туры по ЮАР, Замбии, Ботсване, Зимбабве, Кении. Как правило, комбинированные туры начинаются в ЮАР.

Особым спросом пользуется побережье на мысе Доброй Надежды, где стоит старый маяк, с которого можно увидеть слияние двух океанов — Атлантического и Индийского. Кроме того, там можно увидеть пингвинов и морских котиков.

После этого путешественники направляются в Намибию, а потом в Зимбабве, чтобы увидеть водопад Виктория. Дальше туристы попадают на сафари в Ботсвану. Комбинированный тур в пять стран стоит порядка 2,5 тысяч долларов на человека, однако есть туры стоимостью в 20 тысяч долларов и выше.