Глава спецслужбы нового времени: директору ФСБ Александру Бортникову — 67

15 ноября 2018 года директору ФСБ России, генералу армии Александру Бортникову исполнилось 67 лет. Пусть это и не круглая дата, но тоже по-своему юбилей: уже десять лет, с мая 2008 года, Александр Васильевич руководит одной из самых важных спецслужб Российской Федерации, которая по праву считается главным щитом страны в мирное время.

«Государство, законность и честь» — этот неофициальный девиз ФСБ как нельзя более точно определяет приоритеты и принципы работы прославленной службы. Александр Бортников всей своей работой в органах безопасности являет пример неукоснительного следования «духу и букве» сложнейшего бремени, которое несет Федеральная Служба Безопасности РФ по обеспечению мира и спокойствия нашей Родины.

Несколько строчек биографии

Характер работы ФСБ диктует весьма специфический подход к оглашению биографических данных своих сотрудников. Большую часть данных можно почерпнуть лишь из официальной биографии офицера, которая несет в себе минимум информации — по совершенно понятным причинам.

Александр Васильевич Бортников родился 15 ноября 1951 года в городе Пермь, который в то время носил название Молотов. В 1973 году он окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика В. Н. Образцова и после окончания работал по специальности на железнодорожных предприятиях города Гатчина.

В 1975 году Александр Васильевич окончил Высшую школу КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского в Москве и в том же году начал работу в органах Госбезопасности СССР. С этого времени его работа была постоянно связана с контрразведывательными подразделениями: сначала в структурах КГБ СССР, а потом, после 1991 года, — в соответствующих спецслужбах Российской Федерации.

До июня 2003 года Бортников работал на посту заместителя начальника Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по контрразведывательным операциям, а с июня 2003 года — возглавил Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В дальнейшем работа Александра Васильевича проходила уже в центральном аппарате ФСБ России. С 2 марта 2004 года Бортников назначен заместителем директора ФСБ России — начальником Департамента экономической безопасности ФСБ России, а с мая 2008 года — директором ФСБ России.

На данном высоком государственном посту Александр Васильевич находится и поныне.

Директор времени диалога

К чести Александра Васильевича можно сказать, что его пребывание на посту директора ФСБ не только ознаменовалось профессиональными успехами вверенной ему службы, но и стало временем начала давно назревшего диалога между спецслужбами и обществом, без которого сегодня немыслимо устойчивое развитие любого современного общества.

Эта позиция была озвучена самим Бортниковым — и вывела общественную дискуссию о проблемах современного терроризма и сопровождающих его радикальных идей на принципиально иной уровень.

«Нельзя уповать только на силовую составляющую. Необходимо вовлекать в этот процесс все здоровые силы общества, начиная от семьи, школы, высшего учебного заведения, гражданского общества, религиозных лидеров, духовенства, которые наряду с государством должны включиться в процесс конкретной контрпропагандистской работы», — озвучил директор ФСБ эту программную установку в июле 2015 года.

Этот прорывной тезис был отмечен и в недавнем комментарии, данном Александром Бортниковым по итогам нападений молодых людей на управления ФСБ в Архангельске и Хабаровске и чудовищного по своей жестокости расстрела подростков в Керчи.

По словам директор ФСБ, в современном информационном обществе неизбежно возникает чудовищный «замес» из массы радикальных идей: нацистских, анархистских, левых и правых, исламистских, — который наиболее легко находит свои жертвы именно в среде нынешней молодежи. По словам Александра Васильевича, должна быть налажена «активная работа силовиков, власти, гражданского общества, школ, где происходит достаточное количество проявлений» такого рода идей.

«Мы упустили трудных подростков, и они попали под влияние и стали исповедовать радикальные взгляды — и левые, и правые, а где-то вперемешку, сумбур в голове. Но то, что такие структурные группы существуют, — это реальность сегодняшнего дня. Это проблема, которую сейчас надо решать незамедлительно», — отметил директор ФСБ.

При этом Бортников подчеркнул, что без помощи всех здоровых сил общества спецслужбы не могут рассчитывать на окончательную победу над таким социальным злом — ведь оно имеет глубокие корни.

«Проблема эта заключается, прежде всего, в радикализации населения и идеях, которыми одержимы граждане, которые выезжают в места конфликтов, готовы к самопожертвованию, участвуют в активной террористической деятельности», — пояснил руководитель российской спецслужбы.

Директор времени примирения

Надо понимать, что такого рода «симфония» общества и спецслужб, у которых есть общие интересы и фронт действий, невозможна без прочного гражданского мира внутри страны. «Холодная война» спецслужб и гражданского общества, в состоянии которой Россия жила первые годы после развала СССР, оставлена в прошлом.

Именно этой цели солидаризации российского социума, как видится, было подчинено программное интервью Александра Бортникова, которое он дал в декабре прошлого года. В нем были даны достаточно острые, но справедливые оценки деятельности предшественников нынешней ФСБ: ВЧК, НКВД РСФСР и КГБ СССР.

По утверждению Бортникова, сотрудников органов безопасности на протяжении всей российской истории нельзя рассматривать в отрыве от социума, а необходимо оценивать со всеми плюсами и минусами конкретного исторического периода, учитывая неизбежные изменения общества, которое влияет на облик спецслужб.

Общественный резонанс, который вызвало прошлогоднее интервью Бортникова, как и отказ от примирения с собственной историей, который наглядно продемонстрировали все оголтелые критики ФСБ России, застрявшие в тех самых сюжетах «холодной войны» со спецслужбами, наглядно показал — процесс выстраивания согласия между обществом и спецслужбами еще не завершен.

Тем не менее, очень важные принципы, которые были очерчены Александром Бортниковым в интервью об историческом пути спецслужб, продемонстрировали «красную черту», за которую его ведомство никогда не будет заходить: ФСБ России свободна от политического влияния и не обслуживает какие-либо партийные или групповые интересы. Основная ее задача — обеспечение безопасности Российской Федерации, борьба со всеми внутренними и внешними угрозами, представляющими опасность для государства и его граждан.

Директор нового времени

За время пребывания Александра Васильевича Бортникова на посту директора ФСБ спецслужба изменилась — как внешне, так и внутренне.

Вызовы нового века нашли отражение в деятельности ФСБ. Были созданы подразделения по борьбе с киберугрозами, в эксплуатацию были введены разработанные ведомственными специалистами новейшие образцы вооружения и специальных технических средств, не имеющих аналогов в мире. Обыденностью для операций ФСБ стало использование беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных комплексов, бронированных транспортно-боевых машин с повышенной проходимостью, скоростью и защищенностью.

ФСБ России часто любят оценивать по резонансным инцидентам, говоря о неких «упущениях», однако реальная оценка работы спецслужб — это, например, отсутствие происшествий во время проведения крупных международных мероприятий, когда сотни тысяч людей со всего мира приходят в движение и перемещаются по стране. Универсиада-2013 в Казани, Олимпиада-2014 в Сочи, Кубок конфедераций-2017 и, конечно, Чемпионат мира по футболу-2018 года прошли в России спокойно, без каких-либо значимых происшествий — не говоря уже о терактах или более значительных инцидентах.

В этом — зримая заслуга ФСБ России, которая стала спецслужбой нового времени, новой России.