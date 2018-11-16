Песков ответил на вопрос украинца о задержании кораблей в Азовском море

Москва, 16 ноября. Задержание украинских судов, следующих в Мариуполь по Азовскому морю, на две недели происходит в соответствии с законом, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом Песков сообщил, отвечая на соответствующий вопрос украинского журналиста.

«Это в соответствии с законом. Проверочные действия допустимы, и вчера об этом говорил Путин», — сказал представитель Кремля.

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как в марте украинские пограничники незаконно захватили крымское судно «Норд». Экипаж корабля несколько дней удерживался на борту. Киев обвинил моряков в якобы нарушении порядка въезда в Крым. В октябре экипаж «Норда» смог вернуться домой в Керчь, однако капитан корабля до сих пор удерживается на Украине.

Накануне президент России Владимир Путин назвал абсолютно незаконным задержание Украиной российских кораблей в Азовском море.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Украина результатов народного волеизъявления не признает и продолжает считать Крым своей территорией. Москва не раз подчеркивала, что полуостров стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.