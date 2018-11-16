Донбасс сегодня: Киев направил на передовую запрещенные ракеты, ВСУ готовы ударить по своим городам

Донбасс, 16 ноября. В ДНР в результате обстрела украинскими силовиками ранена мирная жительница. Киев поставил в Луганскую область кассетные боеприпасы к РСЗО. Украинские СМИ переврали слова донецкого ополченца. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Вооруженные силы Украина в минувшие сутки 14 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики. В результате обстрела поселка Гольмовский Горловского района ДНР ранена 19-летняя местная жительница. Украинские войска вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов и гранатометов различных типов по девяти населенным пунктам республики.

В Луганской народной республике обстреляны два населенных пункта Калиново и Марьевка, где повреждены два жилых дома и линия электропередач. При обстрелах республики киевские силовики применяли минометы и вооружения боевых машин пехоты.

ВСУ готовят удары по подконтрольным населенным пунктам

К такому выводу пришли в оперативном командовании ДНР на основании данных разведки. Сообщается, что к югу от подконтрольной ВСУ Авдеевки в гостиничном комплексе «Царская охота» расположились несколько групп украинских журналистов, недавно прибывших для подготовки спецматериалов.

Кроме того, по имеющимся в распоряжении защитников ДНР сведениям, командиру украинской 56-й бригады поставлена задача выделить средства и живую силу для подготовки и проведения обстрелов подконтрольных правительству населенных пунктов с фиксацией этого процесса и его последствий прибывшими журналистами для последующего обвинения армии ДНР.

Киев доставил в ЛНР кассетные ракеты к «Ураганам»

Очередную поставку боеприпасов украинской армии в Луганской области зафиксировала разведка ЛНР. В зону ответственности 14-й механизированной бригады ВСУ в подконтрольную Киеву Попасную завезли шесть грузовиков с ракетами к реактивным системам залпового огня «Ураган».

Источник луганской разведки сообщил, что при выгрузке боеприпасов была замечена маркировка ракет с указанием, что они являются кассетными. Стоит отметить, что использование боеприпасов этого типа запрещено минскими соглашениями и другими международными документами.

Жители поселка в Донецкой области страдают от мародеров в форме

В 17 километрах к северо-западу от столицы ДНР в подконтрольное Киеву село Калиново прибыла партия артиллерийского вооружения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщает разведка ДНР. Разведчики насчитали 18 гаубиц 152-мм калибра и шесть реактивных систем залпового огня «Град» в сельскохозяйственных ангарах на западной окраине села.

Жители Калиново взбунтовались и обратились к командующему Объединенными силами генералу Сергею Наеву с требованием вывести вооружения из населенного пункта. Дело в том, что большая часть жителей села работают на занятом силовиками сельхозпредприятии, деятельность которого была блокирована из-за размещения вооружений.

Кроме того, пьяные боевики 57-й бригады повадились мародерствовать в домах местных жителей. Прибывшие после обращения местных к Наеву представители военной службы правопорядка ВСУ ограничились лишь составлением административных протоколов в отношении нескольких мародеров. Техника так и осталась в ангарах.

Украинские СМИ: «Боевик ДНР признался, как прячется за мирными людьми»

С такими заголовками вышли некоторые украинские средства массовой информации в пятницу. Публикации основаны на интервью военнослужащего армии ДНР с позывным «Дэнчик», которое он дал одному из российских телеканалов.

У молодого человека спросили, где труднее обороняться — в Старомихайловке (западная граница Донецка. — Прим. ФАН) или в Спартаке (к северу от столицы ДНР). Военнослужащий ответил, что в Спартаке, поскольку обстрелы этого поселка практически не прекращаются, а Старомихайловку ВСУ обстреливают реже, поскольку это жилой сектор и там более безопасно ввиду того, что украинские военные все-таки стараются не стрелять по мирным людям.

Этот ответ и стал поводом к обвинению «боевиков ДНР» в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Вот только украинские СМИ не уточнили: такова линия фронта, которая к западу от Донецка проходит практически по границам столицы ДНР. Соответственно, и оборонительные позиции донецкой армии кое-где проходят у населенных районов для защиты города от проникновения диверсионных групп и войсковых прорывов.

То есть это вынужденная мера, а тот факт, что украинские силовики все-таки более сдержанно ведут себя, видя в прицел жилые кварталы Донецка, свидетельствует не о гуманности киевской армии как таковой, а об адекватности ее отдельных представителей. Но и это не мешает ВСУ периодически обстреливать жилые кварталы Старомихайловки, где по-прежнему под огнем оказываются мирные жители.