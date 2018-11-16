Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Новый режим работы светофоров ввели в Салехарде

112
0 Оставить комментарий

Новый режим работы светофоров ввели в Салехарде

Салехард, 16 ноября. В Салехарде вводят новый режим работы светофоров: к двум фазам движения транспорта добавилась третья фаза, пешеходная.

Салехард станет первым городом на Ямале с новыми правилами. Пешеходная фаза позволяет передвигаться на перекрестках по всем четырем направлениям. По словам гендиректора «Салехардской дирекции единого заказчика» Алексея Ноги, это поможет снизить риск наезда на пешеходов.

Отмечается, что работы по переустройству светофоров начнутся 17 ноября, к концу месяца система будет работать по всему городу. По данным автором инициативы, третья фаза в несколько раз увеличила пропускную способность на перекрестках, пишет Infox.ru

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.