Новый режим работы светофоров ввели в Салехарде

Салехард, 16 ноября. В Салехарде вводят новый режим работы светофоров: к двум фазам движения транспорта добавилась третья фаза, пешеходная.

Салехард станет первым городом на Ямале с новыми правилами. Пешеходная фаза позволяет передвигаться на перекрестках по всем четырем направлениям. По словам гендиректора «Салехардской дирекции единого заказчика» Алексея Ноги, это поможет снизить риск наезда на пешеходов.

Отмечается, что работы по переустройству светофоров начнутся 17 ноября, к концу месяца система будет работать по всему городу. По данным автором инициативы, третья фаза в несколько раз увеличила пропускную способность на перекрестках, пишет Infox.ru