Трое детей и мать сгорели в частном доме в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 16 ноября. Женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в 40 километрах от города Волгодонск Ростовской области.

Инцидент произошел на хуторе Рябичев, еще одного ребенка госпитализировали с ожогами. Экстренные службы сообщили, что огонь охватил около 30 метров, причины пожара пока не называют.

Местные жители говорят, что в сгоревшем доме проживала многодетная семья с низким достатком. Отца семейства в момент пожара в доме не было. Правоохранительные органы выясняют обстятельства происшествия, передает «Пятый канал».